Sivas’ta “Müzisyenler Kahvesi” gönüllere dokunuyor

Sivas Küçükminare Mahallesi’nde iki yıl önce faaliyete başlayan Faslıhal Okey Salonu, müzikseverlerin uğrak yeri haline geldi. Kahvehanede saz, cümbüş, klarnet, darbuka ve tef gibi enstrümanlardan çıkan melodiler eşliğinde çaylar yudumlanıyor, yerel ses sanatçıları ve müziğe gönül verenler parçalarını seslendiriyor.

ETKİNLİKLER, SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRÜYOR

“Müzisyenler kahvesi”nde düzenlenen etkinliklerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak binlerce kişiye ulaşıyor. Kılavuz Mahallesi Muhtarı ve amatör ses sanatçısı Abuzer Akpolat, dostlarıyla birlikte meşk ettiklerini belirterek, “Eğlenmeye ve hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Herkese birbirini sevmelerini ve saymalarını tavsiye ederim.” dedi.

"SİVAS, AŞIKLAR VE OZANLAR ŞEHRİ"

Akpolat, Sivas’ın Aşık Veysel, Ruhsati Baba, Zaralı Halil ve Muhlis Akarsu gibi ustaları yetiştirmiş bir şehir olduğunu hatırlatarak, “Sosyal medyadan yoğun bir şekilde takip ediliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

YEREL SANATÇILAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR

Sezai Çubukçu, her akşam bir araya geldiklerini belirterek, “Grubumuz sosyal medyada ilgi gördü. Buradaki sanatçı ve müzisyen dostlarımızın hepsi gönül dostu insanlar.” dedi.

Bülent Ekinci ise, mekanın dar olduğunu ve daha geniş bir alana ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Hepimiz bağlama, cümbüş ve ritim aletleriyle şarkılarımızı söylüyoruz. Değerli ağabeylerimizle meşk ediyoruz.” diye konuştu.

MÜZİK, HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR

Tamer Günaydınoğlu, çocukluğundan beri müzikle iç içe olduğunu belirterek, “Elimizden geldiğince stressiz, güzel bir ortam oluşturduk. Herkesi buraya davet ediyoruz” dedi. Adem Erdoğan ise, kahvehanede ağırlığın müzikte olduğunu vurgulayarak, “Atmosfere alışanlar buranın bağımlısı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Faslıhal Okey Salonu sahibi Gökhan Yazıcılar, iş yerini iki yıl önce açtığını belirterek, “Müzisyenlerin bir araya geldiği mekanımız sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Daha büyük ve ailelere de hitap edecek bir mekana kavuşmak istiyoruz.” dedi.