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    Sivas'ta otların arasında kaybolan tarih

    Sivas’ta tarihi kent meydanında cam fanus içerisine alınan tarihi kalıntılar büyüyen otlarla adeta kayboldu.
    • 11.05.2022 - 12:47
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    Sivas'ta otların arasında kaybolan tarih

    Selçuklu döneminden kalma üç medresenin arasında bulunan tarihi hamam kalıntıları o dönem üzerleri camla örtülerek koruma altına alındı. Bu şekilde kalıntılar hem dış etkenlerden korundu, hem dışarıdan izlenebilmeleri sağlandı hem de meydan bütünlüğü bozulmamış oldu.

    İHA'da yer alan habere göre; ancak yıllar içerisinde cam fanusların altında oluşan nem kalıntılar içerisinde yabani otların büyümesine neden oldu.

    Zamanla otlarla kaplanan kalıntılar adeta kayboldu. Bilmeyenler için cam bölgelerin altında ne olduğu merak konusu. Vatandaşlar camların kaldırılarak kalıntıların açığa çıkartılmasını istiyor.

    Sivas ta otların arasında kaybolan tarih #1

    "Kalıntılar ortaya çıkartılsın”

    Yetkililerden tarihi hamam kalıntısının daha ön plana çıkarılmasını isteyen İbrahim Onur Törlük, "Ben burayı küçüklükten beri görüyordum ama ne olduğunun farkına varamıyordum. Küçük yaşlarda pek umursamıyorduk ama büyüyünce burasının tarihi hamam kalıntısı olduğunu öğrendik. Burayı daha güzel yapmaları lazım, Sivas'ımıza yakışır bir şey olması lazım. İçerisinde otlar büyüdü ve camdan içerisi gözükmüyor. Camlar hep kırıldı ve bu camların tadilat edilmesi lazım, içerisinin aydınlatılması lazım, otların temizlenmesi lazım. Bu görüntü Sivas'a yakışmıyor" dedi.


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