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    Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde cennetten geldiği inanılan parçalar

    Cennetten geldiği ifade edilen ve ana parçası Kabe'de yer alan Hacerülesved taşının 4 parçası, yaklaşık 5 asırdır Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde muhafaza ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 12:57
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    Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde cennetten geldiği inanılan parçalar

    Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirildiği bilinen Hacerülesved taşından kopan 4 parça, 1571 yılında dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına Kadırga'da yaptırılan camiye konuldu.

    Altın çerçeve ile kaplanan parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında bulunuyor.

    Sokullu Mehmet Paşa Camisi nde cennetten geldiği inanılan parçalar #1

    EN BÜYÜK PARÇA

    Hacerülesved'in Türkiye'deki en büyük parçası ise Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerinde bulunan saçağın altında yer alıyor.


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