Son 20 yılın en iyi 100 dizisi açıklandı! İşte listede yer alan yapımlar

BBC Culture tarafından hazırlanan ve 43 ülkeden 200'ü aşkın televizyon uzmanının katılımıyla yapılan anket sonucunda son 20 yılın en iyi 100 dizisi belli oldu. İşte son 20 yılın en iyi 100 dizisi...

BBC Culture tarafından hazırlanan anketin sonucunda son 20 yılın en iyi 100 dizisi belirlendi.

43 farklı ülkeden sayıları 206'yı bulan film eleştirmeni, akademisyen, gazeteci ve TV uzmanlarının görüşlerini bildirdiği anket sonucunda devasa bir liste ortaya çıktı.

BBC Culture tarafından derlenen listeye göre, 2002-2008 yılları arasında yayınlanan Amerikan suç draması The Wire, son 20 yılın en iyi dizisi seçilirken, ikinci sırada Mad Men ve üçüncü sırada Breaking Bad yer aldı.

DRAMA DİZİLERİ DOMİNE ETTİ

Türkiye'de izlenme rekorları kıran ve tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Game Of Thrones, listeye beşinci sıradan giriş yaptı.

Geçtiğimiz yıl Netflix'te vizyona giren ''Queen's Gambit'' adlı dizi ise kendine 100'üncü sırada yer buldu.

BBC Culture'ın yaptığı ankete göre, ilk 10'da sadece iki komedi dizisi yer aldı. Listede ağırlıklı olarak drama dizileri göze çarptı.

İşte son 20 yılın en iyi 100 dizisi...