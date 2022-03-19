Sonsuzluk adlı karma resim sergisi açıldı

Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaş, Kağan Talip Tığlı, Tarık Kesekçi ve Murat Can Kaya'nın anısına düzenlenen sergide 15 sanatçı yer aldı.

YediHilal'in düzenlediği "Sonsuzluk" adlı karma resim sergisi, Üsküdar Muamma Kitabevi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Teknoloji Kampı'na giderken 3 Aralık 2021'de geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaş, Kağan Talip Tığlı, Tarık Kesekçi ve Murat Can Kaya'nın anısına düzenlenen sergide 15 sanatçı 18 eseriyle yer aldı.

Sergi açılışında konuşan YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, sanatın güzellik ve tevhit arayışı olarak tarif edildiğini söyledi.

"HATIRALARI YAŞATMAK İSTEDİK"

Sarıyıldız, vefat eden 4 gencin adlarını ve hatıralarını yaşatmak için bu sergiyi hazırladıklarını belirterek "İnandıkları değerler hangi biçimle olursa olsun, ister bizim gelenekli sanatlarımızla ister Batı tarzı sanatlarla olsun, onların kardeşlerine, yol arkadaşlarına, dostlarına bir şekilde iletelim, duyuralım istiyoruz. Sanatın gücü gerçekten diğer pek çok farklı alandan çok daha fazla. Biz gerek müzik gerek resim gerek beyazperdeyle bu gençlerin hatıralarını yaşatmak istiyoruz" dedi.