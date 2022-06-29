Soyluluk ve zenginlik göstergesi olan binlerce yıllık lahit mezarlar

Soyluluk ve zenginlik göstergesi olan binlerce yıllık lahit mezarlar

Soyluluk ve zenginlik göstergesi olan binlerce yıllık lahit mezarlar, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde milattan önce ve sonrasındaki ölüm kültürünü günümüze taşıyor.

Helenistik Dönemden Traklara, Roma Döneminden Osmanlı İmparatorluğuna uzanan tarihi ile adeta bir açıkhava müzesi olan Tekirdağ'da bulunan eserler ziyaretçilerini bekliyor.

İHA'dfa yer alan habere göre; Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yer alan eserlerin arasında heykeller, takılar, dönemine ait mutfak eşyalarının yanı sıra en çok dikkat çekenler ise lahit mezarlar göze çarpıyor.

Soyluluk ve zenginlik göstergesi

Soyluluk ve zenginlik göstergesi olan binlerce yıllık lahit mezarlar, milattan önce ve sonrasına ait mezar kültürünü yansıtıyor.

Marmara Ereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kentinden çıkarılan bu lahit mezarlar, binlerce yıllık ölüm kültürünü günümüze taşıyorlar.