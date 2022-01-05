Squid Game'i tahtından eden dizi Hellbound'un yıldızı Kim Mi Soo vefat etti

Squid Game'i tahtından eden dizi Hellbound'un yıldızı Kim Mi Soo vefat etti

Netflix'in popüler yapımı Hellbound ile yıldızı parlayan oyuncu Kim Mi Soo 31 yaşında hayata gözlerini yumarken, Koreli oyuncunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Dünyaya damgasını vuran Kore yapımı dizi Squid Game'i sollamasıyla adını duyuran Hellbound, kısa sürece büyük bir izleyici ve hayran kitlesine ulaşmıştı.

Netflix dizisi Hellbound'la bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Kim Mi Soo'dan kötü haber geldi.

Genç yıldız, 31 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AJANSI DUYURDU

Oyuncunun ölüm haberini bağlı bulunduğu ajans Landscape Entertainment verdi.

Ajans, "Kim Mi Soo'nun ailesinin kalbi bu haberle çok kırıldı. Ailenin oyuncuyu saygıyla anması için spekülatif haberler yapmaktan kaçınmanızı içtenlikle rica ediyoruz. Ailesinin isteği üzerine cenaze sessizce ve özel olarak defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Kim Mi Soo, Netflix'in çok sevilen Hellbound dizisinin yanı sıra 'Hi Bye Mama', 'The School Nurse Files', 'Yumi's Cells' gibi yapımlarda da oynadı.