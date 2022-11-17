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    Sultan Alparslan'ın altından yapılan miğferi Hatay'da sergilenmeye başlandı

    Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan kopyası, Hatay'da ilgililerin beğenisine sunuldu.
    • 17.11.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:38
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    Sultan Alparslan'ın altından yapılan miğferi Hatay'da sergilenmeye başlandı

    Çorum'daki altın rafinerisinde 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, sergi için Antakya ilçesindeki alışveriş merkezine getirildi.

    Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nde taktığı miğferin kopyasını inceleyen ziyaretçiler, fotoğraf çekti.

    Sultan Alparslan ın altından yapılan miğferi Hatay da sergilenmeye başlandı #1

    Sultan Alparslan ın altından yapılan miğferi Hatay da sergilenmeye başlandı #2

    20 Kasın'a kadar ziyarete açık

    AA'da yer alan habere göre; miğfer, 20 Kasım'a kadar görülebilecek.


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