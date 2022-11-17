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- Sultan Alparslan'ın altından yapılan miğferi Hatay'da sergilenmeye başlandı
Sultan Alparslan'ın altından yapılan miğferi Hatay'da sergilenmeye başlandı
Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan kopyası, Hatay'da ilgililerin beğenisine sunuldu.
- 17.11.2022 - 09:10
- Güncelleme : 17.11.2022 - 09:38
Çorum'daki altın rafinerisinde 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, sergi için Antakya ilçesindeki alışveriş merkezine getirildi.
Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nde taktığı miğferin kopyasını inceleyen ziyaretçiler, fotoğraf çekti.
20 Kasın'a kadar ziyarete açık
AA'da yer alan habere göre; miğfer, 20 Kasım'a kadar görülebilecek.