Sümela Manastırı'na ziyaretçi yoğunluğu

Trabzon'da bulunan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Sümela Manastırını 4 ayda ziyaret edenlerin sayısı 220 bini geçti.

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmaları sona erdi.

Restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Sümela Manastırına yoğun şekilde ziyaretçi akını olurken, manastırı bu yılın Mayıs ve Ağustos itibariyle ziyaret edenlerin sayısı 225 bini buldu.

Son yılların en yoğun günlerini yaşayan yaşayan Sümela Manastırı'nda şu an ışıklandırma çalışmaları sürerken şapellerin bulunduğu alana da yürüyüş yolu yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, Sümela Manastırında restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, ışıklandırma çalışmalarının ise sürdüğünü belirterek şapelin bulunduğu alana yürüyüş yolu projesinin de bitmek üzere olduğunu kaydetti.

"Sümela'da restorasyon çalışmaları tamamen bitti"

İHA'da yer alan habere göre; bu yıl pandeminin ardından Sümela Manastırına önceki yıllara oranla yoğun ziyaretçi akını olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sayın Bakanımızın özverili dikkatli takibi sonucu Sümela'da restorasyon çalışmaları tamamen yüzde yüzü bitti. 1 Mayıs itibariyle de yerli ve yabancı ziyaretçi sayımız 220 bin rakamlarına ulaştık. Sümela'da şu an ışıklandırmalarında montaj aşamasındayız yarısı bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde de ışıklandırma süreci bitecek. Şapel dediğimiz alana yürüyüş yolu projemiz bitmek üzere oraya terasla oraya güzel bir yürüyüş yolu yapacağız ziyaretçilere inşallah şapeli de açacağız.Pandeminin getirmiş olduğu olumsuz durumdan kaynaklı bu yıl Trabzon'da özellikle Sümela Manastırında ziyaretçi yoğunluğu geçmiş yıllara göre kat kat fazla durumda. Önümüzdeki yıllarda da bu daha da artarak devam edecek" dedi

"Yapılacak çalışma ile yoğunluk azalacak"

Sümela Manastırında insan yoğunluğunu azaltmak için proje çalışması başladığını da ifade eden Erdoğan, "Sümela Manastırında oluşan yoğunluğu azaltmak için geçen hafta bakanlığımızdan arkadaşlarımızın gelmesiyle bir proje çalışması başlatıldı. Projemizi en kısa sürede kurula sunduktan sonra yürüyüş parkurunun orada Ayavarvara Kilisesi'nin hemen girişine 4 adet turnikeler kurulacak. Hemen gerisinde de 4 adet gişe bunun bir tanesi müze kart gişesi olarak hizmet verecek böylece oradaki yoğunluğu azaltmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşımız sıra beklemeden hızlı bir şekilde Sümela Manastırına ulaşmış olacak" diye konuştu.