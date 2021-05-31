Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Sümela Manastırı'nda süren restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mustafa Asan, restorasyonun yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

Sümela Manastırı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon programı devam ediyor.

Kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015'te ziyarete kapatılarak hızlı şekilde restorasyonuna başlatılan Manastır hakkında Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mustafa Asan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 50 milyon lira bütçesi olduğunu söyleyerek, manastırın avluya kadar olan bölümünün 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldığını Hatırlatan Asan, ikinci etaba da 6 Mart 2019'da yer teslimiyle birlikte hızlı şekilde başlandığını belirtti.

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mustafa Asan, kama blok olarak adlandırılan kaya kütlesinin geçici olarak güçlendirilmesine başlanmasıyla ikinci etap çalışmalarına başlandığını söyleyerek "Daha sonra 17 bin metrekarelik kaya yüzeyinden 1100 ton kaya yani şev temizliği yapıldı. Kaya yüzeyinde çelik kafesleme yapıldı ve sabitleme dediğimiz çalışmalar tamamlandı. Ayrıca 12 yapının restorasyonu da tamamlanarak Sümela Manastırı'nın yüzde 65'lik kısmı Cumhurbaşkanımızın telekonferansla, Bakanımızın da bizzat katılımıyla 28 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açıldı." dedi.

“ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞTIK”

Restorasyonda önemli bir mesafe kat edildiğini vurgulayan Asan, Geriye kalan yüzde 35'lik kısımdaki çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyerek “Daha önce kapalı olan yapıların restorasyonu, ana kaya kilisesinde restoratörlerimiz tarafından restorasyon konservasyon eser tespit ve belgeleme çalışmaları, endüstriyel dağcılarımız tarafından kaya yamacında bariyerleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda sona yaklaştık." diye konuştu.

Kaya ıslahı çalışmaları hakkında bilgi veren Mustafa Asan, yamaçta toplam 11 bariyer planlandığını ve bunların her biri arasına 6-7 çelik kazık yerleştirildiğini söyledi. Daha önce geçici sabitlenen bölgelerde kalıcı sabitleme çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.

RESTORASYONUN YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI

Manastırdaki çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını söyleyen Asan, “Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarında 5 mühendis, 30 endüstriyel dağcı, 35 teknik eleman olmak üzere 70 civarında personel çalışıyor. Amacımız en kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak manastırı ziyarete açmak." dedi.

“BAKANLIĞIN VİZYON PROJESİ”

Asan, "Sümela Manastırı, Bakanlığımızın vizyon projelerinden biri. Amacımız şehrimize, bölgemize, ülkemize kalıcı bir eser bırakmak. Çünkü böyle bir eseri yaşatmak, onu yapmak kadar zordur. Bakanlık olarak bu zorluğu başarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.