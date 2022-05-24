Sümela Manastırı'nı her gün binlerce kişi ziyaret ediyor

Sümela Manastırı'nı her gün binlerce kişi ziyaret ediyor

Restorasyon çalışmalarının ardından 1 Mayıs 2022'de açılan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nı 25 bine yakın kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda, 6 yıl önce başlayan restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının yüzde 95’lik bölümü tamamlandı.

İHA'nın haberine göre; her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırı, şu ana kadar 25 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Restorasyon çalışmalarının yüzde 93'ü tamamlandı

Manastırda çalışmaların kalan kısmının bu yıl yaz ayı ortalarında tamamlanacağı ve bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtildi.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodoksların Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda, 2015 yılından sonra beri ilk ayin geçen yıl pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı.

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Manastırda devam eden çalışmaların ayinin yapılacağı 15 Ağustos gününden önce bitirilmesi planlanırken 1 Mayıs 2022 tarihinde açılan manastırda, ziyaretçi sayısının restorasyon öncekine göre daha fazla olduğu öğrenildi.

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manastırı, yaklaşık 2 yıl süren pandemi dönemi ve 6 yıl kadar süren restorasyon çalışmaları dolayısıyla ziyaretçi sayısında önemli ölçüde azalma olmuştu.

Manastırda restoran çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması beklenirken, yapılan tadilat çalışmaları ziyaretçiler tarafından beğenildi.