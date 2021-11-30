Suna Selen ile 50 Türk lirası arasındaki duygusal bağ

50 TL'lik banknotlarda fotoğrafı bulunan, Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye, ünlü oyuncu Suna Selen'in anneannesi.

Usta oyuncu Suna Selen, yer aldığı dizi ve film projelerinin yanı sıra konuk olduğu programlarla da gündeme geliyor.

İkinci evliliğini Münir Özkul ile yapan ve bu evlilikten kızı Güner Özkul'u dünyaya getiren Suna Selen 2016 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri kapsamında ilk kez verilen Yaşam Boyu Nadide Küntay Ödülü'ne layık görülmüştü.

Televizyon dünyasının usta ismi ile ilgili şaşırtan bir gerçek daha var...

FATMA ALİYE'NİN TORUNU

Suna Selen ile 50 Türk lirası arasındaki bağlantıyı biliyor muydunuz...

50 Türk lirasının arka yüzünde yer alan Fatma Aliye Topuz, Suna Selen'in anneannesidir.

Fatma Aliye, yaşadığı dönemde bir kız çocuğunun okuması bile yasakken o her şeyi aşmış bir efsanelerin kuşu olarak bilinen Zümrüdü Anka gibi küllerinden yeniden doğmuş ilk kadın romancımızdır.