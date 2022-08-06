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- Sungun Babacan hayatını kaybetti
Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 06.08.2022 - 12:22
- Güncelleme : 06.08.2022 - 12:44
Türkiye, önemli bir seslendirme sanatçısını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Sungun Babacan yaşamını yitirdi.
Ünlü seslendirme sanatçısı yaşamını yitirdi
63 yaşında vefat eden Babacan, birçok Hollywood yıldızını seslendirmesiyle biliniyordu.
Babacan, çok sayıda dizi ve filmde sesiyle hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınmıştı.
Sungun Babacan kimdir
5 Ekim 1958'de Ankara'da dünyaya gelen Sungun Babacan, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Kariyerine TRT'de başlayan Babacan, "Cumartesiden Cumartesiye" adlı programın sunuculuğunu gerçekleştirdi. Babacan, dublaj konusunda dersler de veriyordu.
Seslendirdiği ünlü isimler
Seslendirme sanatçısının sesiyle hayat verdiği isimler arasında Brad Pitt, Tom Cruise, Jean-Claude Van Damme, Tom Hanks, Mel Gibson, Nicolas Cage, Sean Penn, Alec Baldwin, Bruce Willis, John Travolta, Kevin Costner ve Andy Garcia yer alıyordu.