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    Sungun Babacan hayatını kaybetti

    Tedavi altındaki Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 12:44
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    Sungun Babacan hayatını kaybetti

    Türkiye, önemli bir seslendirme sanatçısını kaybetti.

    Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Sungun Babacan yaşamını yitirdi.

    Ünlü seslendirme sanatçısı yaşamını yitirdi

    63 yaşında vefat eden Babacan, birçok Hollywood yıldızını seslendirmesiyle biliniyordu.

    Babacan, çok sayıda dizi ve filmde sesiyle hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınmıştı.

    Sungun Babacan kimdir

    5 Ekim 1958'de Ankara'da dünyaya gelen Sungun Babacan, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

    Kariyerine TRT'de başlayan Babacan, "Cumartesiden Cumartesiye" adlı programın sunuculuğunu gerçekleştirdi. Babacan, dublaj konusunda dersler de veriyordu.

    Seslendirdiği ünlü isimler

    Seslendirme sanatçısının sesiyle hayat verdiği isimler arasında Brad Pitt, Tom Cruise, Jean-Claude Van Damme, Tom Hanks, Mel Gibson, Nicolas Cage, Sean Penn, Alec Baldwin, Bruce Willis, John Travolta, Kevin Costner ve Andy Garcia yer alıyordu.

    Sungun Babacan hayatını kaybetti #1

    Sungun Babacan hayatını kaybetti #2


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