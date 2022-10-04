Sur Kültür Yolu Festivali'nde tiyatro şenliği

Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali'nde tiyatro oyunları da seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.

Festival coşkusunun yaşanacağı kentte sanatseverleri dolu dolu bir program bekliyor.

Merkez Sur ilçesinde 8 Ekim'de başlayacak, 302 başlıkta 600 farklı etkinlikte 2 bin 150 sanatçıyla 9 gün sürecek Sur Kültür Yolu Festivali, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'ndeki gösterimle başlayacak.

Oyun programı

6 Ekim'de prömiyer yapacak sezonun ilk oyunu Arnold Wesker'in yazdığı, Hakan Çimenser'in yönettiği Mutfak olurken, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı olan ve Özlem Lale'nin yazdığı, 8-9 Ekim'de sahnelenecek Sabri Özmener'in yönettiği Herkes İçin Keloğlan adlı çocuk oyunu ile festivalin açılışı yapılacak.

AA'da yer alan habere göre; 10-11 Ekim'de Trabzon Devlet Tiyatrosunca Kanlı Nigar, 12-13 Ekim'de İstanbul Devlet Tiyatrosunca Limon, 13-14 Ekim'de İzmir Devlet Tiyatrosunca Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları, 14-15 Ekim'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca Kürk Mantolu Madonna, 16-17 Ekim'de Van Devlet Tiyatrosunca Siyabend ile Xece adlı oyunlar sahnelenecek.

"Festivale yoğun ilgi var"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar; Sur Kültür Yolu Festivali kentte ilk kez düzenleneceği için festivale dahil olduklarını belirterek, "Böylelikle daha büyük bir festival haline geldi. Bu festivalde 5 oyun sahne alacak. İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon ve Van'dan çok güzel oyunlar seçtik. Festivale yoğun ilgi var. Biletlerimiz tükenmek üzere." dedi.

"50 bin seyirci hedefliyoruz"

Çınar, "Bu sene yoğun ve tempolu bir sezonda yaklaşık 50 bin seyirci hedefliyoruz. Diyarbakır'daki tiyatroseverleri çok güzel bir sene bekliyor. Coşku ve heyecanımızı seyircimizle paylaşmak için herkesi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.