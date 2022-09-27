Süreyya Operası, Dana Zemtsov ve Julien Quentin konseriyle sezonu açtı

Süreyya Operası Sahnesi yeni sezonun açılış konserinde Virtüözlerin Müziği programı kapsamında Meksikalı müzisyen Dana Zemtsov ve Fransız piyanist Julien Quentin'i ağırladı.

Konser öncesinde açıklama yapan viyola sanatçısı Dana Zemtsov, müzisyen bir aileden geldiğini, annesinin, babasının ve büyükannesinin de viyola sanatçısı olduğunu söyledi.

Genç müzisyen, Meksika'da dünyaya geldiğini, daha sonra Norveç'e ve sonrasında şu anda yaşadığı Hollanda'ya taşındıklarını, aktif olarak solo ve oda müziği üzerine kariyerini sürdürdüğünü ifade etti.

AA'da yer alan habere göre; Zemtsov, ilk olarak 4 yaşında keman, 11 yaşından beri de viyola çaldığını belirterek, "Yani tüm hayatım müzikle ve hayatımın neredeyse 20 yılı da viyola ile geçti" dedi.

"Opera ile başlayıp bitirmek iyi olur diye düşündüm"

Viyola ve piyano eserlerinden oluşan heyecan verici bir konser programı hazırladıklarını dile getiren Zemtsov, "Programda operada olduğumuz için klasik eserlerin de yer aldığı çeşitli eserler var. Opera ile başlayıp opera ile bitirmek iyi olur diye düşündüm" diye konuştu.

"Tekrar gelmek istiyorum"

Konsere ilişkin bilgiler veren müzisyen, Wolfgang Amadeus Mozart ve Johann Nepomuk Hummel'in eserlerinden büyükbabasının büyükannesine yazdığı parçaya kadar pek çok güzel ve heyecan verici eserin konser programında yer aldığını anlattı.

Dana Zemtsov, İstanbul'a ilk kez geldiğini ve çok az gezebildiği halde şehri çok beğendiğini ifade ederek, "Ne yazık ki gezmek için çok az zamanımız oldu. Fakat en azından atmosferi hissettim ve kesinlikle tekrar gelmem gerektiğini anladım." dedi.