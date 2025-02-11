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Tamino, Türkiye'de 3 konser verecek

Tamino, Türkiye'de 3 konser verecek Sahne adı Tamino olan müzisyen Amir Moharam Fouad, Türkiye'de üç konserlik bir turne yapacak. Konserin biletleri 15 Şubat2ta satışa sunulacak.