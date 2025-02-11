Tamino, Türkiye'de 3 konser verecek

AA
Tamino, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs'ta İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta, 24 Mayıs'ta Ankara'da CerModern'de, 25 Mayıs'ta İzmir Arena'da konser verecek.
Genç müzisyen, Every Dawn's a Mountain adlı yeni albümünü 21 Mart'ta yayınlayacak. Yeni albümünde kayıp, yerinden edilme ve ayrılık konularına değinen Tamino, albümden Sanctuary adlı son single'ı da dinleyicilerin beğenisine sundu. Vokallerini Mitski'nin üstlendiği parça, umut ve kalp acısı üzerine bir hikaye anlatıyor.
BİLETLER 15 ŞUBAT'TA
Büyükbabası, Mısırlı ünlü şarkıcı Muharram Fouad'tan ilham alarak gitar öğrenen Tamino'nun konser biletleri 13 Şubat'ta satışa çıkacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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