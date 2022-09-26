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    Tanzanya 20 yıl sonra ilk defa Mücadele filmiyle Oscar'a aday oldu

    Doğu Afrika ülkesi olan Tanzanya, 20 yıl sonra Vuta N'Kuvute (Mücadele) filmiyle Oscar'da yer alacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:43
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    Tanzanya 20 yıl sonra ilk defa Mücadele filmiyle Oscar'a aday oldu

    Tanzanya için 20 yıl sonra gelen Oscar adaylığı ülkede sevinçle karşılandı. Tanzanya'nın kültür ve sanatını daha yakından tanıtmak için yönetmen Vuta Amil Shivji’nin Vuta N'Kuvute (Mücadele) filmi, 95. Oscar ödüllerinde En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak adaylar arasına girdi.

    Prömiyerini geçen yıl Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan film, yazar Shafi Adam Shafi'nin aynı adlı romanından uyarlandı. Oscar'a son olarak 2002'de başvuru yapan Tanzanya, 20 yıl sonra yeniden yarışacak.

    Tanzanya 20 yıl sonra ilk defa Mücadele filmiyle Oscar a aday oldu #1

    "Tanzanya sinemasının geleceği"

    Yönetmen Shivji, seçilmenin kendisi için bir onur olduğunu belirterek "Bunlar, küçük adımlar olmasına rağmen Tanzanya sinemasının geleceği en nihayetinde bizlerin elinde. Svahili sineması dalgası gururla, zekayla ve yüreklilikle her geçen gün büyüyor." dedi.


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