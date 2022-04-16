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    Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji sergisi açıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde "Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisi açıldı.
    • 16.04.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 09:33
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    Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji sergisi açıldı

    Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, açılıştaki konuşmasında, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Tarihi mekanda tarihi fotoğraflara bakmanın kendisine heyecanlandırdığını belirten Karabiber, "Güzel iş birliğinin görev paylaşımının güzel esere dönüşünü görüyorsunuz. Binlerce yıllık tarihimizi gelecek nesillere ulaşılması noktasında büyük bilimsel çalışmalar yapılacak burada inşallah." dedi.

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün Bey Mahallesi'ndeki 162 yıllık Kendirli Kilisesi'nin restore edilmesinin ardından kurulduğunu belirterek, bölge arkeolojisi için öneminden bahsetti.

    Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji sergisi açıldı #1

    Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji sergisi açıldı #2

    "Ara Güler unutulmuyor"

    Fotoğrafın tarihe ışık tutan ön önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Şahin, "Ara Güler gibi bir sanatçıyla birlikte burada bir etkinliğin olması bizim için çok önemli. Çok güzel bir söz var, 'son nefesin bittiğinde ölmüyorsun unutulduğunda ölüyorsun.' Ara Güler unutulmuyor, sanatçılar unutulmuyor. Ruhumuzda yaşıyorlar, Onları rahmet ve milletle anıyoruz." şeklinde konuştu.


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