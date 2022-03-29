Petrol
108.92
-0.52%
Euro
16.31
0.21%
Dolar
14.83
0.08%
Altın
917.08
0.14%
Borsa
2172
0.00%
Bitcoin
706.316
1.54%
BTXN Coin
37.40
-7.69%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi öğrencilere ilham kaynağı oluyor

    Tunceli'de Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan öğrenciler, kent müzesinde çizim yaparak geçmiş yaşantılar hakkında bilgi sahibi oluyor.
    • AA
    • 29.03.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi öğrencilere ilham kaynağı oluyor

    Doğal ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kentte, 4 blok ve 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşan Tunceli Müzesi, yaklaşık 2 bin civarında eserle binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyor. Alevilik ve arkeolojinin yanı sıra kütüphane ve etnografya bölümlerinin bulunduğu müzede, taş aletler, pişmiş topraktan çömlekler, madenlerden yapılmış eserler ve yöreye ait inanç ritüellerini anlatan bal mumu heykelleri sergileniyor.

    Tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi öğrencilere ilham kaynağı oluyor #1

    TARİHİ YOLCULUK

    Kültür turizmi açısından kente canlılık kazandıran müze, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen projeyle de öğrencilerin uğrak yeri oldu.

    İldeki Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören öğrenciler, haftanın belirli günlerinde müzeyi ziyaret ederek resim ve müzik alanında çalışmalar yapıyor.

    Öğretmenlerin gözetiminde müzede vakit geçiren öğrenciler, buradaki eserleri karakalem tekniğiyle çizerek alanlarında kendilerini geliştiriyor.

    Bu sayede kentin geçmişi hakkında da bilgilenen öğrenciler, binlerce yıllık arkeolojik, etnografik ve kültürel eserler arasında adeta tarihi yolcuğa çıkıyor.

     


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    İnsan ilişkilerinde ayetlerle emredilen 9 altın kural
    Yaşam

    İnsan ilişkilerinde ayetlerle emredilen 9 altın kural

    Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin: Rusya kazanamazsa dünya yok olur
    Dünya

    Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin: Rusya kazanamazsa dünya yok olur

    Görüş Bildir