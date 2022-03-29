Tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi öğrencilere ilham kaynağı oluyor

Tunceli'de Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan öğrenciler, kent müzesinde çizim yaparak geçmiş yaşantılar hakkında bilgi sahibi oluyor.

Doğal ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kentte, 4 blok ve 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşan Tunceli Müzesi, yaklaşık 2 bin civarında eserle binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyor. Alevilik ve arkeolojinin yanı sıra kütüphane ve etnografya bölümlerinin bulunduğu müzede, taş aletler, pişmiş topraktan çömlekler, madenlerden yapılmış eserler ve yöreye ait inanç ritüellerini anlatan bal mumu heykelleri sergileniyor.

TARİHİ YOLCULUK

Kültür turizmi açısından kente canlılık kazandıran müze, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen projeyle de öğrencilerin uğrak yeri oldu.

İldeki Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören öğrenciler, haftanın belirli günlerinde müzeyi ziyaret ederek resim ve müzik alanında çalışmalar yapıyor.

Öğretmenlerin gözetiminde müzede vakit geçiren öğrenciler, buradaki eserleri karakalem tekniğiyle çizerek alanlarında kendilerini geliştiriyor.

Bu sayede kentin geçmişi hakkında da bilgilenen öğrenciler, binlerce yıllık arkeolojik, etnografik ve kültürel eserler arasında adeta tarihi yolcuğa çıkıyor.