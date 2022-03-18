Medeniyetler geçidi" olarak bilinen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Tarihi İshak Paşa Sarayı, ziyaretçi akınına uğruyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinin başında gelen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tarihi İshakpaşa Sarayı, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen 226 bin 600 kişiyi ağırlayarak son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarihi ve turizm mekanlarından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden her yıl turistleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki "kartal yuvası"nı ardından 1900 rakımlı tepenin üzerine kurulan tarihi saray, Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarisiyle dikkati çekiyor.

"MEDENİYETLER GEÇİDİ"

Barındırdığı tarihi mekanlar dolayısıyla "Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan saray, yerleşkesindeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla misafirlerinin beğenisini topluyor.

Görkemi ve duvarlarındaki çeşitli süslemeleri ziyaretçilerden ilgi gören ve Büyük Selçuklu Devleti'nin de süsleme sanatının izlerini taşıyan ecdat yadigarı saray, yılın her mevsimi ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen İshak Paşa Sarayı, kışın da çevresini kaplayan kar örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Son yıllarda tur acentelerinin bölgeye ilgisinin artmasıyla her geçen gün ziyaretçi sayısı artan tarihi saray, ilin turizmine önemli katkı sağlıyor.

ZİYARETÇİ AKINI

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilere göre, kışın zorlu geçtiği bölgedeki tarihi sarayı 2012 yılında yerli ve yabancı 243 bin 873, 2013'te 96 bin 858, 2014'te 87 bin 172, 2015'te 44 bin 602, 2016'da 56 bin 484, 2017'de 92 bin 830, 2018'de 121 bin 94 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında dönem dönem düşüş ve yükselişler yaşanan ecdat yadigarı saray, 2019'da 167 bin 871 ziyaretçi, 2020 yılında ise Kovid-19 salgın sürecinde bir süre kapalı kalmasına rağmen 118 bin 63 kişiyi ağırladı.

2021 yılında ise 226 bin 600 kişiyle önceki senenin ziyaretçi sayısının iki katına yakın bir ziyaretçi rakamına ulaşan saray, geçen yıl en çok ziyaretçiyi 56 bin 802 kişiyle temmuz ayında, en az ziyaretçiyi ise 1913 kişiyle ocak ayında konuk etti.

Şu sıralar çevresi kar yağışı dolayısıyla tamamen beyaz örtüyle kaplı olan İshak Paşa Sarayı'nı bu yılın ocak-şubat aylarında toplam 20 bin kişi gezdi.