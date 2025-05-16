Tarihi Oltu Kalesi yıkılma tehlikesi altında

İHA

Erzurum’un Oltu ilçesindeki binlerce yıllık geçmişe sahip Oltu Kalesi, zamana daha fazla direnemedi. Geçtiğimiz gece, kalenin surlarının bir bölümü çöktü. Tarihi dokunun büyük zarar gördüğü olay, ilçe halkını derinden üzdü.

"BU MİRAS, ELİMİZDEN GİTMEDEN KORUNMALI"

Urartular dönemine uzandığı düşünülen ve asırlardır Oltu’nun simgelerinden biri olan kale, uzun süredir bakım ve onarım bekliyordu. Son çökme olayıyla birlikte, çevrede yaşayan vatandaşlar endişelerini dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. İlçenin tarihî ve turistik değerlerinden biri olan kalenin bir an önce restore edilmesini isteyen Oltulular, “Bu miras elimizden kayıp gitmeden korunmalı” görüşünde birleşti.

KALENİN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Kalenin duvarlarındaki yıpranma ve çatlakların uzun süredir gözle görülür hale geldiğini belirten vatandaşlar, zamanında önlem alınmamasının bu çöküşe neden olduğunu savundu. Öte yandan kalenin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililerin önümüzdeki günlerde kalede inceleme başlatması bekleniyor.