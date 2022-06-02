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    Tarihi Roma Hamamı Trio Patara konserine ev sahipliği yaptı

    Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Trio Patara grubu tarihi Roma Hamamı'nda sahne aldı.
    • 02.06.2022 - 09:51
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    Tarihi Roma Hamamı Trio Patara konserine ev sahipliği yaptı

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde, restorasyonu yeni tamamlanan Roma Hamamı açık hava sahnesine dönüştü.

    Leyla Bayramoğulları, Simge Büyükedes ve Aslıhan Güngör'den oluşan Trio Patara grubu, antik kalıntıların etkileyici atmosferinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

    Tarihi Roma Hamamı Trio Patara konserine ev sahipliği yaptı #1

    Büyük beğeni aldı

    Flüt, arp ve soprano sese uygun ünlü bestelerin seslendirildiği konser, izleyicilerin beğenisiyle karşılandı.


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