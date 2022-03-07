Tartışmalar bitmiyor, Bergen Kozan'da gösterime giremedi

Geçtiğimiz gün vizyona giren ve sanatçı Bergen'in hayatını anlatan "Bergen" Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girilmesi yasaklandı. gerekçe ise; şiddet içermesi...

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, izleyiciyle buluştu. Filmin Kozan ilçesinde de vizyona girdiği ancak sonradan kaldırıldığı iddiaları ise Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı.

Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Kazım Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

"SİNEMA STREJİMİZ VAR"

İddialara cevap veren Özgan, "Sinemada bizim bir stratejimiz var. Mesela kırsal bölgelerimizde 180 çocuğumuzu aldık, Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmi izlettik. Gençlerimize yönelik sosyal Hürkuş gibi filmler getiriyoruz. Birinci amacımız ticaret değil. Birinci amacımız gençlerimize vizyon vermek. Biz köy okullarımızdan ücret almıyoruz. Ben Bergen'i yeni öğrendim. Bir gün önce konu ne dedim, sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım. Niye onlar bunu dikkate alsınlar. İsterse oradan milyonlar kazanayım ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak" diye konuştu.