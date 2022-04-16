Tekirdağ'da bulunan Trak eserleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

Heraion-Teikhos ve Perinthos antik kentlerindeki kazılarda ortaya çıkarılan Trak uygarlığına ait eserler, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergileniyor.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen Trak medeniyetine ait eserler, ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor. Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

AA'da yer alan habere göre; müzede, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) ve Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos antik kentlerindeki kazılarda ortaya çıkarılan Traklara ait pek çok eser sergileniyor.

​​​​​​​Trak krallarından Kersepleptes'e ait mezar ile takı, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserler, müzeyi ziyarete gelenleri adeta geçmişe götürüyor.

Müzede sergileniyor

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan metal kaplar, seramikler, hamam takımları, el işlemeleri, havlular, gümüş takılar, ateşli ve kesici silahlar da müzede sergilenen eserler arasında yer alıyor.