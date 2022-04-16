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    Tekirdağ'da bulunan Trak eserleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

    Heraion-Teikhos ve Perinthos antik kentlerindeki kazılarda ortaya çıkarılan Trak uygarlığına ait eserler, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergileniyor.
    • 16.04.2022 - 12:58
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    Tekirdağ'da bulunan Trak eserleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

    Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen Trak medeniyetine ait eserler, ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor. Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

    AA'da yer alan habere göre; müzede, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) ve Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos antik kentlerindeki kazılarda ortaya çıkarılan Traklara ait pek çok eser sergileniyor.

    ​​​​​​​Trak krallarından Kersepleptes'e ait mezar ile takı, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserler, müzeyi ziyarete gelenleri adeta geçmişe götürüyor.

    Tekirdağ da bulunan Trak eserleri zamanda yolculuğa çıkarıyor #1

    Tekirdağ da bulunan Trak eserleri zamanda yolculuğa çıkarıyor #2

    Tekirdağ da bulunan Trak eserleri zamanda yolculuğa çıkarıyor #3

    Müzede sergileniyor

    Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan metal kaplar, seramikler, hamam takımları, el işlemeleri, havlular, gümüş takılar, ateşli ve kesici silahlar da müzede sergilenen eserler arasında yer alıyor.


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    Tekirdağ'da bulunan Trak eserleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

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