The Batman, ABD'de ilk haftasında 128 milyon dolarlık hasılat yaptı

The Batman, ABD'de ilk haftasında 128 milyon dolarlık hasılat yaptı

Hafta sonu vizyona giren The Batman, Amerika'da adeta rüzgar estirdi. Buna göre, film vizyona girer girmez 128 milyon dolar gibi bir hasılat yaptı.

Herkesin merakla beklediği film olan The Batman, Amerika'da beklediği ilgiyi daha şimdiden görmeye başladı. Batman serisinin devamı olan film, geçtiğimiz günlerde vizyona girmişti.

Bütün sinemaseverlerin merakla beklediği film, 4-5 Mart tarihlerinde sinemaseverlerle buluştu. Sinema salonlarında gösterime girer girmez büyük ilgiyle karşılaşan The Batman, sadece Amerika'da bir hafta dolmadan 128 milyon dolar hasılat yaptı.

YILIN EN YÜKSEK AÇILIŞINA ADAY

The Batman, bu rakamla yeni yılın en yüksek film açılışına da aday oldu. Filmin gelecek haftalarda da büyük ilgiyle izleneceği şimdiden belli oldu.