The Beatles'ın ayrılık sebebi yıllar sonra ortaya çıktı: Meğer...

Sünyaca ünlü İngiliz rock müzik grubu The Beatles'a dair bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Grubun üyelerinden bas gitarist, söz yazarı/besteci Paul McCartney, ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.

1960 yılında Liverpool'da kurulan, Ağustos 1962'den dağılışına kadar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dörtlüsünden oluşan The Beatles, müzik dünyasının unutulmayan isimlerinden...

Ayrılık kararı ile milyonları üzen gruba dair ortaya çıkan gerçek hayranlarını bir kez daha yıktı.

THE BEATLES'IN AYRILIK NEDENİ

Grubun üyelerinden 79 yaşındaki Paul McCartney, sanılanın aksine dağılmaya sebep olanın kendisi değil John Lennon olduğunu söyleyerek BBC Radio 4’teki ‘This Cultural Life’ programı için verdiği röportajda müzik dünyasının gündemine oturan açıklamalarda bulundu.

Röportajla birlikte McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr’dan oluşan grubun 1970 yılında dağılmasının üstündeki sır perdesi kalktı.

''BUNU YAPAN JOHNNY''

79 yaşındaki McCartney, o dönem sanılanın aksine grubun dağılmasının sorumlusunun kendisi değil John Lennon olduğunu söyledi.

Söz konusu yılları hayatının en zor dönemi olarak niteleyen McCartney, “Ayrılığın fitilini ateşleyen ben değildim. Bunu yapan bizim Johnny idi” dedi.

"YOLCULUĞUMUZ DAHA UZUN SÜREBİLİRDİ"

Grubun beraber müzik yapmaya devam etmesini istediğini belirten McCartney, “Bu benim grubum, işim ve hayatımdı. O yüzden devam etmesini istedim. Eğer John ayrılmak istemeseydi müzik yolculuğumuz daha uzun sürebilirdi. İyi işler çıkarmaya devam ediyorduk” ifadelerini kullandı.