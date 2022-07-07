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    The Godfather'ın Sonny'si, ABD'li oyuncu James Caan hayatını kaybetti

    The Godfather (Baba) filimindeki Sonny Corleone rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü aktör James Caan, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
    • 07.07.2022 - 23:32
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 23:39
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    The Godfather'ın Sonny'si, ABD'li oyuncu James Caan hayatını kaybetti

    The Godfather, Elf ve Misery filmleriyle tanınan aktör James Caan hayatını kaybetti.

    Amerikalı aktör, 1970'ler boyunca Hollywood'un aranan isimleri arasında başı çekiyordu.

    Caan, 2000'li yıllara kadar aktörlük yapmaya devam ederken kariyerinde Oscar, Emmy ve dört Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü.

    The Godfather ın Sonny si, ABD li oyuncu James Caan hayatını kaybetti #1

    Bronx'ta kasaplık yapan bir babanın oğluydu

    AA'nın haberine göre; ünlü aktör, 1940 yılında kasaplık yapan bir babanın oğlu olarak Bronx, New York'ta doğdu.

    Caan, başlangıçta bir futbolcu olarak kariyer yapmayı hedefledi, ancak New York eyaletindeki Hofstra Üniversitesi'nde okuduktan sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı.

    The Godfather ın Sonny si, ABD li oyuncu James Caan hayatını kaybetti #2

    Caan, 1967'de "El Dorado"da John Wayne ile birlikte oynadı. İlk olumlu eleştirilerini 1969'da engelli bir futbolcuyu canlandırdığı, Francis Ford Coppola'nın yönettiği "The Rain People" ile aldı.

    The Godfather ın Sonny si, ABD li oyuncu James Caan hayatını kaybetti #3

    Michael Corleone rolünü Al Pacino'ya kaptırdı

    Ünlü aktör, Coppola'nın The Godfather'ıyla büyük bir atılım gerçekleştirdi. Caan başlangıçta Michael Corleone rolü için seçmelere katıldı ancak rolü Al Pacino'ya kaptırdı ve Michael Corleone'nin ağabeyi Sonny karakterini canlandırdı. Caan, bu rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazandı.

    The Godfather ın Sonny si, ABD li oyuncu James Caan hayatını kaybetti #4

    James Caan'ın rol aldığı diğer yapımlar

    1981'de Michael Mann'in yönettiği "Hırsız" (Thief) filminde başrol oynadı. Profesyonel bir hırsızı canlandırdığı bu film, kara film klasikleri arasına girdi.

    1982'den 1987'ye kadar hiçbir filmde rol almadı. 1987'de Vietnam Savaşı'nın konu edildiği, Francis Ford Coppola tarafından yönetilen "Gardens of Stone" filmiyle beyaz perdeye döndü.

    The Godfather ın Sonny si, ABD li oyuncu James Caan hayatını kaybetti #5

    1988-1990 arasında "Alien Nation", "Dick Tracy", "Ölüm Kitabı" (Misery) gibi popüler filmlerde rol aldı.

    1992'de "Honeymoon in Vegas" filminde Nicolas Cage ve Sarah Jessica Parker ile başrolleri paylaştı.

    Oynadığı diğer önemli filmlerden bazıları "Eraser" (1996), "Mickey Blue Eyes" (1999), "The Yards" (2000), "City of Ghosts" (2002), "Dogville" (2003) ve "Elf" (2003) oldu.

    The Godfather ın Sonny si, ABD li oyuncu James Caan hayatını kaybetti #6


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