Thomas Bernard'ın hiciv dolu oyunu: Boris İçin Bir Şölen, Av Meclisi

Avusturyalı yazar Thomas Bernard'ın hiciv dolu oyunu olan Boris İçin Bir şölen adlı oyunu, toplumsal bir eleştiri sunuyor.

İlk kez 1970’te sahnelendiğinde, bazı eleştirmenler tarafından absürd tiyatro örneği olarak etiketlenip hiciv boyutu ve burjuvazi eleştirisi görmezden gelinmek istenen Boris İçin Bir Şölen’in ilk yazımı 1965’e kadar geri gidiyor.

Oyun aynı yılın yaz aylarında Salzburg Tiyatro Festivali için fazla karanlık bulunarak kabul görmedi.

Bu oyunda, tıpkı kendisi gibi bacaklarını kaybetmiş İyi Kadın’ın yıllar önce evlenip Kötürümler Bakımevi’nden çıkardığı Boris’in doğum günü için düzenlenecek şölen konu edilir; şölene Bakımevi’nden on üç kötürüm konuk oluyor.

Bernhard’ın pek çok kez en başarılı eseri olarak adlandırdığı Av Meclisi’nde General veeşinin av köşkünde bir oyun yazarı konuktur.

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Ölümcül bir hastalık

Bu Yazar karakteri Bernhard’ın yapıtında ilkkez bir tür yazınsal ayna karakter olarak belirir. Av köşkünü çevreleyen ormanı bütünüylekabuk böceği sarmıştır ve Stalingrad muharebesinde tek kolunu kaybetmiş General ölümcül bir hastalığın pençesindedir.