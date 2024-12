Time dergisi açıkladı: 2024 yılının en iyi filmleri

Haber Merkezi

Yeni yıla girmeye az bir süre kala 2024 yılının da enleri belli olmaya başladı. Sanat, sinema, edebiyat ve diğer alanlardaki en iyiler açıklanmaya devam ediliyor. Buna göre dünyanın saygın dergilerinden olan Time dergisi 2024 yılında en iyi filmleri okuyucularına duyurdu.

İşte o filmler...

BABYGİRL İLK SIRADA

İlk sırada Nicole Kidman’a Venedik'te En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren Babygirl yer aldı. Hint yapımı “All We Imagine as Light” ikinci, Muhammed Resulof’un hapis ve kırbaç cezası yüzünden İran’dan kaçmasına neden olan “The Seed of the Sacred Fig” üçüncü, Cannes’da Altın Palmiye kazanan “Anora” dördüncü, Timothee Chalamet’nin Bob Dylan’a hayat verdiği ve Oscar’a aday olacağına kesin gözüyle bakılan “A Complete Unknown” beşinci oldu.