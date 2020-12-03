Time'e göre 2020'nin en iyi 10 dizisi

Time'e göre 2020'nin en iyi 10 dizisi

Time dergisi, 2020 yılının en iyi 10 dizisini seçti.

Koronaviürs salgını nedeniyle insanların büyük bir çoğunluğu yılın büyük bir bölümü evde geçirdi.

Bu süreç salgının etkisini artırdığı göz önünde bulundurulursa devam edecek gibi.

Hal böyle olunca karantinadaki yalnızlığa da diziler ortak oldu.

KARANTİNADA İZLENECEK EN İYİ 10 DİZİ

Time dergisi, salgın mağdurlarının sıkıntısını gidermede etkili olan diziler arasından en iyilerini seçti.

İşte Time'a göre 2020'nin en iyi 10 dizisi...

10. Desus & Mero (Showtime)

9. BoJack Horseman (Netflix)

8. P-Valley (Starz)



7. Betty (HBO)

6. City So Real (Nat Geo)

5. The Queen’s Gambit (Netflix)

4. Mrs. America (FX on Hulu)

3. Immigration Nation (Netflix)

2. Better Call Saul (AMC)

1. I May Destroy You (HBO)