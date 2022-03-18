Tirilye zeytini yetiştiriciliğinin korunması için UNESCO'ya başvuru

Tirilye zeytini yetiştiriciliğinin korunması için UNESCO'ya başvuru

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı tarihi Tirilye Mahallesi'nde üretilen zeytinin geleneksel yetiştirilme yönteminin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.

Tirilye zeytini yetiştiriciliğiyle ilgili geleneksel bilgi, yöntem ve uygulamaların devam etmesi hedefiyle harekete geçildi.

Belediyenin girişimleri sonucunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan ortak araştırma dosyasıyla UNESCO'ya müracaat edildi.