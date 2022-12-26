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    Titanic filminin yönetmeni David Cameron tartışmalı sona nokta koyuyor: Biri ölmek zorundaydı

    Titanic filminin yönetmeni James Cameron, filmin finaliyle ilgili tartışmalara bir nokta koymak için açıklamalarda bulundu. Cameron; "Filmde biri ölmek zorundaydı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 15:13
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    Titanic filminin yönetmeni David Cameron tartışmalı sona nokta koyuyor: Biri ölmek zorundaydı

    Vizyone girdiğinde adeae gişe rekorları kıran Titanic filmi, konusunu gerçek bir hikayeden almasıyla daha çok sevildi. Filmin sonuyla ilgili tartışmalar ise bitmek bilmiyor.

    Filmin yönetmeni David Cameron, filmin sonu öyle olması gerektiğini söyledi. Cameron; "Filmde biri ölmek zorundaydı bu Jack oldu. Hatta filmin sonuyla ilgili bilimsel çalışmalar yapıyoruz" dedi.

    Titanic filminin karakterleri Jack ve Rose, geminin sulara gömülmesinin ardından suya düştü ve Jack, Rose'u gemiden kopan bir kapının üzerine çıkardı. Rose kurtuldu ancak Jack dondurucu soğukta hayatını kaybetti.

    Bitmeyen tartışma

    Filmin efsaneleşen final sahnesi, 20 yıldan uzun süredir bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

    Birçok görsel ile kapının ikisini de taşıyabilecek büyüklükte olduğu gösterildi. Hatta sosyal medyada konuyla dalga geçen espiriler paylaşıldı.

    Ancak filmin yönetmeni, Jack'in (Leonardo DiCaprio) ünlü okyanus gemisinin batmasından sonra hayatta kalabileceği yönündeki spekülasyona kesin bir son vermeyi umuyor.

    "Bilimsel çalışma yaptık"

    Cameron, kapının her ikisini de destekleyemeyeceğini göstermek için bir adli tıp çalışması yürüttüğünü söyledi. The Toronto Sun'a "Bütün bu şeyi bir kenara bırakmak ve tartışmalara nokta koymak için bilimsel bir çalışma yaptık" dedi.

    Titanic filminin yönetmeni David Cameron tartışmalı sona nokta koyuyor: Biri ölmek zorundaydı #1

    "Biri ölmek zorundaydı".

    Cameron; "Kate ve Leo'nun vücut kütlesiyle aynı olan iki dublör kullandık ve her tarafına sensörler yerleştirdik. Onları buzlu suya koyduk ve çeşitli yöntemlerle hayatta kalıp kalamayacaklarını test ettik ve cevap, ikisinin de hayatta kalmasının hiçbir yolu olmadığıydı. Biri ölmek zorundaydı" ifadelerini kullandı.

     


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