Titanik filminin yönetmeni James Cameron duyurdu: Titan denizaltısı filmi yapılmayacak Gişe rekorları kıran Titanik filminin usta yönetmeni James Cameron, Titan denizaltısı ile ilgili filmin yapılıp yapılmayacağı spekülasyonları cevapladı. Usta yönetmen, böyle bir film çalışmasının olmadığını söyledi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz ay beş milyarderin Titan denizaltısıyla yaptıkları seyahat sonucu hayatlarını kaybetmeleri yeni iddiaları da beraberinde getirdi. Vizyona girdiğinde adeta gişe rekorları kıran, ünü bütün dünyaya yayılan Titanik filminin yönetmeni Ameriklaı James Cameron, yeni bir filmin yapılmayacağını duyurdu.

İddialar hakkında konuşan yönetmen, yapılan tartışmaları saldırgan bulduğunu söyledi.

Cameron asla Titan hakkında bir film yapmayacağını söyledi. Titan denizaltısı, geçen ay Titanik'in enkazını keşfetmek için derin deniz yolculuğuna çıkmış ve kaybolmuştu.

Beş kişi hayatını kaybetti

Çok uluslu bir arama kurtarma operasyonu başladıktan sonra enkaz bulunmuş, ABD Sahil Güvenlik, denizaltının feci bir patlama sonucu parçalandığını ve beş yolcunun da hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Korkunç bir ironi

Ünlü yönetmen, "Denizaltının okyanusun en dibinde oluğunu biliyordum. Denizaltını daha sonra tam dediğim yerde buldular" diyen Cameron, 1912 yılında batan Titanik ile Titan denizaltının kaybolması arasındaki benzerliğin korkunç bir ironi olduğunu dile getirmişti.