Tiyatro ve edebiyat bağlamında iki sanat dalının etkileşimi

Tiyatro ile edebiyat ayrılmaz ve her zaman birbirlerini besleyen iki tür olmuştur. İki sanat dalının etkileşimi tarihten günümüze değin sürmüştür.

İyi bir tiyatrocu olmak için yegane faktör elbette çok okumaktır. Dünya ve Türk klasiklerini okumak bir tiyatro öğrencisi için önemli bir adım sayılmaktadır. Tarihten günümüze kadar süren bu iki sanat dalı arasındaki etkileşim, kopmamakla birlikte daha da güçlenerek devam etmektedir.

Bu sadece edebiyat ve tiyatro için geçerli bir durum değil; aynı zamanda diğer bütün sanat dalları için geçerlidir.

Sanatın yedi dalından ikisini teşkil eden tiyatro ve edebiyat, kültürel birikimimize katkı sunmakla beraber empati yeteneğimizi de geliştiyor. Bazı yazar ve edebiyatçılar sadece roman, öykü, deneme türünde eserler vermiyorlar. Bunun yanında tiyatro eserleri de yazarak tiyatronun gelişimine katkı sunarlar. Bunu birçok örnekle açıklayabiliriz.

Tiyatro eserinin diğer türlerden en önemli farkı; diğer edebi eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır.

Değer ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitap eder. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat ögesidir.





Hayatın kendisi olarak tiyatro

Tiyatro hayatın ta kendisidir... 100-200 yıllık bir dönemi anlatan bir oyunu izlediğimizde kendimizi saloda unutup, adeta o atmosferi yaşarız.

Oyuncuların dönem uygun giydikleri kostümleri görünce toplumsal ve kültürel hayat hakkında fikir sahibi olur, o devri merak ederiz. Tiyatro sanatın yedi dalından birini teşkil ediyor. Bu da Türkiye'de hiçbir zaman azalmayan bir seyirci kitlesi demek.

Edebiyatın iyileştirici gücü

Edebiyatın ve kağıda dökülen yazıların üzerinden asırlar geçse de her zaman değerini bilmiştir. 200 sene önce yazılan bir edebi metni hala günümüzde nasıl keyifle okuyorsak, bu edebiyatın gücünden başka bir şey değildir.

Başlıkta da belirttiğimiz gibi edebiyat kimileri için sığınılacak en büyük limandır.

Yani edebiyatın büyülüsü dünyasına dalan bir insan aynı zaman edepli olur mu sorusu cevap bulmuş değil. Fakat bildiğimiz şu ki; edebiyat hem yazarlar için hem de okurlar sıcak bir yuvadır.

