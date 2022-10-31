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    Tokat'ta bulunan 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri sergiye açılacak

    Zile ilçesinde 7 ay önce bulunan ağaç fosillerinin 41,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.
    • 31.10.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 14:20
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    Tokat'ta bulunan 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri sergiye açılacak

    Tokat'ın Zile ilçesindeki bir arazide, 7 ay önce bulunan ağaç fosilleri inceleme için Zile Belediyesi'ne teslim edildi.

    Buradan da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Orman Botaniği Anabilim Dalı Bölümü'ne gönderilip, incelenen fosillerin 41,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

    Sergilenecek

    DHA'da yer alan habere göre; fosillerin ayrıca tropikal iklim kuşağına ait defnegiller familyasından olduğu da belirlendi. İnceleme sonrası yeniden ilçeye gönderilen fosiller, Zile Belediyesi Müze Müdürlüğü'nce koruma altına alınıp, sergilenmeye başlanacak.

    Tokat ta bulunan 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri sergiye açılacak #1

    Tokat ta bulunan 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri sergiye açılacak #2

    Tokat ta bulunan 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri sergiye açılacak #3

    Tokat ta bulunan 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri sergiye açılacak #4

    Bitki fosilleri

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bedrettin Selvi, "Ülkemizde çeşitli zamanlarda ve mekanlarda çeşitli bitki fosillerine rastlanmaktadır. İlk bitki fosiline Bolu Seben civarında rastlanmıştır. Yaklaşık 20 milyon yıl öncesine ait bir fosildir. Bunun haricinde özellikle bölgemizde Kızılcahamam, Erzurum, Trakya ve Tokat'ta bitki fosillerine rastlanmıştır." dedi.


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