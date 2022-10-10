Petrol
97.27
-0.66%
Euro
18.0153
-0.48%
Dolar
18.578
-0.20%
Altın
1.005
-0.92%
Borsa
3599
0.89%
Bitcoin
362.976
-0.64%
BTXN Coin
9.25
-5.51%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Tokat'ta bulunuan 2 bin 400 yıllık mezar, heyecan yarattı

    Tokat'ta yapılan kazılarda tarlada ortaya çıkan 2 bin 400 yıllık mezar, büyük heyecan yarattı.
    • 10.10.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta bulunuan 2 bin 400 yıllık mezar, heyecan yarattı

    Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde bir tarlada 2 bin 400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen oda mezar bulundu. Mezarda kurtarma kazısı başlatıldı.

    Tokat ta bulunuan 2 bin 400 yıllık mezar, heyecan yarattı #1

    Tarlada heyecanlandıran keşif

    İHA'da yer alan habere göre; Milas'ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi'nde Fatma Özyiğit'e ait tarlayı ekip biçen kardeşi Ahmet Baki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti. Taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden Karabacak, Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.


    Evcil hayvanları kayıt altına almak için son tarih 31 Aralık
    Yaşam

    Evcil hayvanları kayıt altına almak için son tarih 31 Aralık

    Antalya'da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı
    3. Sayfa

    Antalya'da, eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir