Tokat'ta bulunuan 2 bin 400 yıllık mezar, heyecan yarattı

Tokat'ta yapılan kazılarda tarlada ortaya çıkan 2 bin 400 yıllık mezar, büyük heyecan yarattı.

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde bir tarlada 2 bin 400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen oda mezar bulundu. Mezarda kurtarma kazısı başlatıldı.

Tarlada heyecanlandıran keşif

İHA'da yer alan habere göre; Milas'ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi'nde Fatma Özyiğit'e ait tarlayı ekip biçen kardeşi Ahmet Baki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti. Taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden Karabacak, Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.