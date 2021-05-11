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    Tom Cruise'un hayranları seti bastı

    Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri devam ederken, Tom Cruise'un hayranları sete geldi.
    • Özel Haber
    • 11.05.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 15:03
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    Tom Cruise'un hayranları seti bastı

    Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı ve merakla beklenen Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri sırasında yaşanan aksiliklere bir yenisi daha eklendi.

    PANDEMİ NEDENİYLE ÇEKİMLERE ARA VERİLMİŞTİ

    Koronavirüs salgını sinema dünyasını çok fazla etkiledi. Fimlerin çekimleri durduruldu. Sinema salonları kapatıldı.

    Görevimiz Tehlike 7 'nin de geçtiğimiz yıl İtalya'daki çekimleri pandemi yüzünden ertelenmişti. Bu nedenle filmin bazı sahneleri İngiltere'de, Derbyshire'da bulunan Stoney Middleton adlı köyde çekiliyor.

    Tom Cruise un hayranları seti bastı #1

    HAYRANLARDAN SETE BASKIN

    Tom Cruise'un hayranları sete akın etti. Cruise'u görmeye çalışan hayranlar, sette aksiyon sahnelerinin çekiminde kullanılan ekipmanın üzerine çıktı.

    İngiliz The Sun gazetesine konuşan setten bir görevli, çok geniş bir alana yayılan sette güvenliği sağlamanın zor olduğunu açıkladı.

    Görevli, olup bitenlerin ardından Tom Cruise'un harekete geçmek zorunda kaldığını ve polisi aradığını söyledi.

    Aynı kişi, güvenlikle ilgili bütün bu sorunlara rağmen Cruise'un ve filmde görev alan diğer kişilerin, çekimlerin aksamasını istemediğini de sözlerine ekledi.

    Tom Cruise un hayranları seti bastı #2

    Tom Cruise un hayranları seti bastı #3

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