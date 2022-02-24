Töre cinayetlerinin sembol ismi Güldünya Tören'i anlatan oyun ağlattı

töre cinayetlerinin sembol ismi Güldünya Tören’in hikâyesinin anlatıldığı Gül’e Ağıt, seyircinin gönüllerine dokundu.

Gül’e Ağıt, ülkemizin kanayan yarası “Kadına şiddet” konusuna, törenin penceresinden bir bakış sunuyor.

Oyun, sessizliğin gölgesinde kalan bütün kadınların ortak yazgısına da bir çığlık atıyor. Gül’e Ağıt, dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı.

Yakın akrabası tarafından tecavüze uğrayan ve çocuğunu doğurduktan sonra ailesi tarafından öldürülen Güldünya, bir genç kızın düşleriyle, sevecenliği ve hayat doluluğuyla sahnede yeniden hayat buluyor.

HAYATTAN KOPARILAN BİR KADIN

Beyaz bir gelinlik hayal ederken, beyaz bir kefenle hayattan koparılan Güldünya, çeyizini ve ağabeyine yazdığı mektubu emanet bırakıyor geriye…