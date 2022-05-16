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    Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, haziranda konser verecek

    Lübnan kökenli Fransız trompet virtüözü İbrahim Maalouf, 29 Haziran'damüzikseverlerle buluşacak.
    • 16.05.2022 - 15:56
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    Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, haziranda konser verecek

    Pozitif ve Pasion Turca iş birliğiyle düzenlenen konserde Maalouf, 16. albümü Capacity to Love turnesi kapsamında yeni parçalarını dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

    Kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan ve 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazanan İbrahim Maalouf, 2000'lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.

    Trompet sanatçısı İbrahim Maalouf, haziranda konser verecek #1

    Başarılı besteci

    AA'da yer alan habere göre, Maalouf, aynı zamanda Sting, Salif Keita, Amadou ve Mariam, Lhasa de Sela gibi pek çok isimle de aynı sahneyi paylaştı.

    2007'den bugüne kadar yayımladığı 15 albümde prodüktör, besteci ve aranjör rollerini de üstlenen virtüözün birçok film müziği bestesinde de imzası bulunuyor.


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