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    Troya Müzesi'ni 20 bin kişi ziyaret etti

    Avrupa'dan iki yıl üst üste prestijli ödüller alan Çanakkale'deki Troya Müzesi, Ramazan Bayramı'nda 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.
    • 16.05.2022 - 10:01
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    Troya Müzesi'ni 20 bin kişi ziyaret etti

    Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi'nin, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin girişinde yer aldığını söyledi.

    Gölcük, 2018 yılının Ekim ayında açılan müzenin, 2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından 2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü kazanmasıyla dünya çapında ününün arttığını dile getirdi.

    Troya Müzesi ni 20 bin kişi ziyaret etti #1

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    Bayram yoğunluğu

    AA'nın haberine göre; Avrupa'dan iki ödül daha alan müzenin, bu güzel gelişmelerin sonuçlarını görmeyi umut ederken Kovid-19 salgını nedeniyle durgun bir dönem yaşadığını anlatan Gölcük, Ramazan Bayramı ile hareketli bir döneme girdiklerini bildirdi.


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