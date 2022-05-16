- Haberler
- Kültür Sanat Haberleri
- Troya Müzesi'ni 20 bin kişi ziyaret etti
Troya Müzesi'ni 20 bin kişi ziyaret etti
- 16.05.2022 - 10:01
Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi'nin, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin girişinde yer aldığını söyledi.
Gölcük, 2018 yılının Ekim ayında açılan müzenin, 2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından 2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü kazanmasıyla dünya çapında ününün arttığını dile getirdi.
Bayram yoğunluğu
AA'nın haberine göre; Avrupa'dan iki ödül daha alan müzenin, bu güzel gelişmelerin sonuçlarını görmeyi umut ederken Kovid-19 salgını nedeniyle durgun bir dönem yaşadığını anlatan Gölcük, Ramazan Bayramı ile hareketli bir döneme girdiklerini bildirdi.