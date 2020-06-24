TRT Personel Korosu'dan ilk seyircisiz konser

TRT personelleri ile yakınlarından oluşan ve 28 yıldır faaliyet gösteren TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu, koronavirüs saldıgını nedeniyle ilk kez seyircisiz konser verdi.

TRT ekranlarından unutulmaz müzik ziyafetleri sunan ve Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendiren koro, 1992 yılından bu yana çalışmalarını devam ettiriyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE BU KEZ SEYİRCİ ALINMADI

Arı Stüdyosunda çekimleri yapılan koronun bu yılki konserine, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmadı.

Koro Başkanı Emine Gümüş Edirneli, 1992'de kurulan koronun faaliyetlerine bir süre ara verdiğini, 1997 yılında da kendisinin bu koroyu tekrar bir araya getirdiğini ve konser vermeye başladıklarını belirtti.

O günden bugüne çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Edirneli, 50 kişiden oluşan koronun klasik Türk müziği eserlerini seslendirdiğini söyledi.

"NORMALDE KONSERLERİMİZ ÇOK YOĞUN"

Edirneli, farklı makamlardan eserlerle ve her yıl yeni bir repertuvarla konser verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Arı Stüdyosunda yaklaşık 28'inci yıl, geleneksel hale getirdik. Bunun yanı sıra etkinliklerde, festivallerde, belediyelerin davetleri üzerine gittiğimiz programlarda ve yurt dışında yaptığımız konserler var. Ayrıca kurumun radyo ve televizyonunda da konserler veriyoruz. Bütün dünyanın başına bela olan bir koronavirüs var. Alınan önlemlerden dolayı ilk defa seyircisiz konser veriyoruz. Normalde konserlerimiz çok yoğun oluyor. Arı Stüdyosunun üç katı doluyor, insanlar ayakta kalıyor ve onun haricinde kapıdan dönenler bile oluyor. Ankara izleyicisi bize destek veriyor."





"TRT, AYRICA BİR OKUL"

Koronun şefliğini yapan Ankara Radyosu ses sanatçısı Süleyman Saral da TRT'nin ayrıca bir okul olduğunu söyledi.

Saral, "Biz de elimizden geldiğince çalıştırmaya gayret ediyoruz. Amatör kişiler ama yarı amatör demek daha doğru olur. Bizim kendi radyo sanatçılarının konseri gibi o coşkuyla o bağlılıkla sürüyor. Zaten bir işi sevmek başarmanın yarısıdır. Ben bir zorluk çekmiyorum, işlerini, müziği çok sevdikleri için çok başarılılar." diye konuştu.