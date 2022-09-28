Petrol
84.73
-0.16%
Euro
17.7714
0.46%
Dolar
18.5038
0.30%
Altın
962.38
-0.37%
Borsa
3264
-0.04%
Bitcoin
352.969
-6.05%
BTXN Coin
10.39
5.58%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Tunceli'de kırık halde bulunan tarihi 500 yıllık mezar taşları korumaya alındı

    Tunceli'de tahrip olmuş halde bulunan koç başlı 2 mezar taşı, restore edilerek korunmak üzere müzenin deposuna konuldu.
    • 28.09.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de kırık halde bulunan tarihi 500 yıllık mezar taşları korumaya alındı

    Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri, kentteki kültürel ve tarihi eserlerin korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, yüzey araştırmalarıyla bölgedeki kültür varlıklarının yerini tespit ediyor.

    Kentte bir vatandaş tarafından kırık halde bulunup müzeye getirilen koç başlı 2 mezar taşı da arkeolog Özgür Şahin ve restoratör Ümit Demirtaş’ın çalışmasıyla onarıldı.

    Depoya konuldu

    AA'da yer alan habere göre; kırık parçaları özel yapıştırıcılarla birleştirilen yaklaşık 500 yıllık mezar taşları, korunup gelecek kuşaklara aktarılmak üzere müzenin deposuna kaldırıldı.

    Tunceli de kırık halde bulunan tarihi 500 yıllık mezar taşları korumaya alındı #1

    Tunceli de kırık halde bulunan tarihi 500 yıllık mezar taşları korumaya alındı #2

    "Eserlerimizi daha iyi korumak istiyoruz"

    Müze Müdürü Kenan Öncel, son yıllarda vatandaşların müzeye çeşitli eserler bağışlandığını söyledi. Müzeye getirilen her eserin bakım ve onarımını özenle yaptıklarını ifade eden Öncel, "Buradaki amacımız eserlerimizi daha iyi koruyup gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarabilmek." dedi.


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Edirne’de trafik kazası: 20 yaralı
    3. Sayfa

    Edirne’de trafik kazası: 20 yaralı

    Sivaslı soba ustası, mesleğini yeni model üreterek ayakta tutuyor
    Ekonomi

    Sivaslı soba ustası, mesleğini yeni model üreterek ayakta tutuyor

    Görüş Bildir