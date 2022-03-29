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    Turistlerin Kapadokya sevinci

    Kapadokya'da geçen hafta sonuna kadar etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, yerini güneşe bıraktı.
    • AA
    • 29.03.2022 - 09:48
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    Turistlerin Kapadokya sevinci

    Bölgedeki yerli ve yabancı turistler, havanın güzel olmasını fırsata çevirerek peribacalarıyla kaplı alanları gezdi.

    Göreme Açık Hava Müzesi’nde yoğunluk oluşturan turistler, ATV motorlarıyla Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde de gezinti yaptı.

    Acente sahibi Halil Atay, bölgede hareketliliğin turizm sezonu için olumlu sinyal verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

    Turistlerin Kapadokya sevinci #1

    GÜNEŞLE GELEN MUTLULUK

    "Bölgede güneş yüzünü gösterince misafirlerimiz de etkinliklere katılmaya başladı. Sabah sıcak hava balon turuna katılan turistler, gün içinde de arazi araçlarıyla gezinti yapıyor. Yoğunluk başladı, nisan ayı itibarıyla artacağını düşünüyoruz. Latin Amerika'dan ve Malezya'dan gelen turistler bölgede yoğunluk oluşturuyor. ATV motorlarıyla tura katılan misafirlerimize vadileri gezdiriyoruz. Bazı noktalarda da fotoğraf çekimi için mola veriyoruz."


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