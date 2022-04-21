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    Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall'da dünya prömiyeri yaptı

    Piyanist, besteci ve soprano Renan Koen, dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da Auschwitz'ten İlahiler adlı konserle dünya prömiyeri yaptı.
    • 21.04.2022 - 10:45
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    Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall'da dünya prömiyeri yaptı

    Koen'e New York'ta Carnegie Hall'da ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, ABD'de kurduğu orkestrası "New Manhattan Sinfonietta" ile eşlik etti.

    Farkındalık yaratmak için dünyanın birçok yerinde Holokost temalı verdiği konserlerle öne çıkan ve kendisi de Türk Yahudi toplumundan olan Koen, bu kez sanatseverlerin karşısına ilk kez kendisinin çalacağı eserlerle çıktı.

    Türk piyanist Renan Koen, Carnegie Hall da dünya prömiyeri yaptı #1

    Dünya prömiyeri

    AA'da yer alan habere göre; konserin ilk bölümünde Elçil Gürel Göçtü tarafından bestelenen ve konsere adını veren "Auschwitz'ten İlahiler" ile Mozart'tan eserler çalan Koen, ikinci bölümünde ise Nazi soykırımından kurtulan ünlü besteci Michel Assael'in bestelediği bir eseri de ilk kez bu konserde kendisi çalarak dünya prömiyerini yaptı.


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