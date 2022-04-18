Türk piyanist Renan Koen, ünlü Carnegie Hall'de dünya prömiyeri yapacak

Piyanist, besteci ve soprano Renan Koen, dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'de dünya prömiyerini yapacağı eserlerle 20 Nisan'da New York'ta sanatseverle buluşacak.

Farkındalık yaratmak için dünyanın birçok yerinde Holokost temalı verdiği konserlerle öne çıkan ve kendisi de Türk Yahudi toplumundan olan Renan Koen, bu kez sanatseverlerin karşısına ilk kez kendisinin çalacağı eserlerin de olduğu "Auschwitz'ten İlahiler" adlı konserle çıkacak. Renan Koen'e ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal da ABD'de kurduğu orkestrası "New Manhattan Sinfonietta" ile eşlik edecek.

Koen, 20 Nisan'daki konseri öncesi, New York'ta soruları yanıtladı.

AA'da yer alan habere göre; müzik serüveninin 8 yaşında yan flüt ve bir prens hikayesiyle başladığını söyleyen Koen, yıllar önce Estonyalı akustik mühendisi bir aile dostuyla Aya İrini Kilisesi'ne bir konser provası izlemeye gittiğinde koronun İstiklal Marşı'nı yanlış söylemesinden duyduğu rahatsızlığı usulca dile getirirken koro şefinin dikkatini çektiğini anlattı.

"Monaco Prensi elimi öptü"

Koen, "Koro şefi nasıl duyduysa bilmiyorum, koroyu durdurdu hemen, 'ne söylüyor küçük hanım' dedi. Tercümelerle anlaştık. 'Peki nasıl söylenilmesi gerekiyormuş' dedi, ben de söyledim orada ve biz çıktık provadan. Konsere gittiğimizde ise benim istediğim gibi söylendiğini duyduk. Sonra bahçede biri benim elimi öptü, beğendiniz mi diye sordu, meğerse o Monaco Prensiymiş. Sonradan öğrendim...Ben şef elimi öptü diye hatırlıyorum, 8 yaşımda bile değildim aslında, daha küçüktüm. Seneler sonra Anya Teyze, 'O Prens Albert'tı. dedi." ifadelerini kullandı.