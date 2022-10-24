Türkan Şoray'dan hayranlarıyla: Selvi Boylum Al Yazmalım filmini bir de benle izleyin

Yeşilçam'ın klasikleşmiş filmlerinden olan Selvi Boylum Al Yazmalım filmini usta oyuncu Türkan Şoray, sevenleriyle izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın beş şehirde kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne katılan Türkan Şoray, hayranlarıyla Selvi Boylum Al Yazmalım filmini izledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın takdim ettiği usta sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanın etkinliğinde izleyicilerle buluştu.

"Asya'yı bir de benimle izleyin"

AA'da yer alan habere göre; film gösterimi öncesinde hayranlarıyla bir araya gelen Türkan Şoray, "Bu festivalin binlerce kişiye ulaşması kültür ve sanat açısından çok değerli. O nedenle yıllarca sürmesini diliyorum" dedi. Kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan izleyicilere, "Filmi muhtemelen izlemişsinizdir ama Asya'yı bir de benimle izleyin" dedi.