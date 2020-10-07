Türkan Şoray'ın Sultan'ının evini yaptılar

Antalya'da, Türk sinemasının 'sultanı' Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı filmindeki gecekondudan esinlenilerek inşa edilen gecekondu, müze olarak kullanılıyor.

Kentlere göç eden ailelerin imarsız arazilerde inşa ettikleri ve bir gecede bitirildiği için "gecekondu" adıyla anılan kaçak evler, birçok sanat eserine ilham verdi.

SULTAN'IN GECEKONDUSUNU YAPTILAR

Kentsel dönüşümün arttığı günümüzde, yerlerini modern yapılara bırakan gecekondu kültürünün yeni nesillere bilgi olarak aktarılması için bir grup mimar ve heykeltraş, Antalya Kepez Belediyesi'nin projesi kapsamında, Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı 'Sultan' filmindeki gecekonduyu inşa etti.

Gecekondu, ilçenin şehirleşmede nasıl bir yol aldığını göstermek ve geçmişe ışık tutmak amacıyla müze olarak kullanılacak.

KEPEZ'DE 12 YILDA 90 BİN GECEKONDU YIKILDI

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın da tüm diğer büyükşehirlerde olduğu gibi 1980'den sonra yoğun bir göç olgusuyla karşılaştığını söyledi.

Kontrolsüz büyüyen şehirlerde konut alanlarının üretilememesi nedeniyle vatandaşların gecekondu yapmaya yöneldiğini vurgulayan Tütüncü, imar çalışmalarıyla modern bir kent dokusu oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kepez'de geride kalan 12 yılda 90 binden fazla gecekonduyu ortadan kaldırdıklarını aktaran Tütüncü, birkaç yıl içinde Kepez'de gecekondunun tamamen ortadan kalkacağını bildirdi.

YENİ NESİLLER İÇİN "GECEKONDU" MÜZESİ

Tütüncü, dünyanın modern şehirlerinde, gecekondu yapılarının sonlandırıldığı yerleşim yerlerinde yerel yönetimler tarafından birkaç sembol yapının muhafaza edildiğini gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan 10 sene sonra çocuklar, belki 'gecekondu' denildiğinde zihinlerinde bir şey canlandıramayacak. Ama şehirde bir gecekondu olgusunun da olduğunu anlatmak için açık hava müzesine dönüştürdüğümüz Dokumapark'ta bir gecekondu müzesi yapalım istedik. Burada Antalya'nın geçmişindeki sosyolojik bir olguyu, gecekondu yaşamını da aktaralım istedik. Başrolünde Türkan Şoray'ın yer aldığı 'Sultan' filmindeki gecekondudan esinlenerek yapıldı. Gecekondu diyoruz ama bu bir sanat eseri, bir enstalasyon. Bunun arkasında özel mimari projelerde yer alan mimar, heykeltraş, müze uzmanı arkadaşlarımız var. 1980'lerdeki bir gecekonduyu o en doğal haliyle buraya getirmeye çalıştık. Evet belediyeler gecekondu yapmıyorlar ama biz yapıyoruz. Çünkü bu gecekondu bir amaca hizmet edecek."

Müzenin 70 metrekarelik bir alanda kurulu olduğuna değinen Tütüncü, içinin de yine o dönemdeki bir gecekonduya uygun şekilde dizayn edildiğini söyledi.