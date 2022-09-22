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    Türkiye Çin'de yayınlanan kültür programında tanıtıldı

    Çin'in Guangdong World TV televizyonunda yayınlanan kültür programı "Mevsim Dönümü Küresel Yemek Daveti" programında, Türk kültürü ve mutfağı tanıtıldı.
    • 22.09.2022 - 16:08
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    Türkiye Çin'de yayınlanan kültür programında tanıtıldı

    Türkiye'nin Guangcou Başkonsolosu Kurtuluş Aykan ve eşi, opera sanatçısı Tulu İçözü Aykan, programın sonbaharı ve hasat mevsimini sembolize eden Beyaz Çiğ Tanesi adlı bölümüne konuk oldu.

    AA'da yer alan habere göre; ay ve güneş yıllarının çakıştığı geleneksel Çin takvimindeki 24 mevsim dönümünün adlarının bölüm isimlerine verildiği, her bölümde farklı bir ülkenin yemeklerinin, müziklerinin ve kültürel özelliklerinin tanıtıldığı programda Başkonsolos Aykan, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel benzerlikleri anlattı.

    Aykan, Çin'de geçmişi asırlara dayanan çay kültürüne dair deneyimlerini paylaşırken, Türk çay kültüründen de söz etti.

    Türkiye Çin de yayınlanan kültür programında tanıtıldı #1

    Kültür faaliyetleri tanıtıldı

    Başkonsolos Aykan, 2021'de Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin tesisisin 50. yılı vesilesiyle Guangcou şehrinde gerçekleştirilen kültür faaliyetlerini anlattı.

    İzleyicilere Türk kahvaltısı sunumu yapılan programda, fırında pide pişirildi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından örneklerle Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı.

    Programın son bölümünde mezzo-soprano Tulu İçözü Aykan, Guangcou Opera Evi'nde Türk ve Çinli bestecilerinin eserlerinden oluşan özel bir performans sergiledi. Çinli izleyicilerce ilgiyle takip edilen yayın, internet ve sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve çok sayıda beğeni aldı.


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