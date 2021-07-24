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Türkiye dostu İskoç aktör Mike Mitchell, Fethiye'de hayatını kaybetti

Türkiye dostu İskoç aktör Mike Mitchell, Fethiye'de hayatını kaybetti

Gladyatör ve Cesur Yürek gibi büyük ses getiren filmlerde rol alan İskoçyalı aktör Mike Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir teknede ölü bulundu.