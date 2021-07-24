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- Türkiye dostu İskoç aktör Mike Mitchell, Fethiye'de hayatını kaybetti
Türkiye dostu İskoç aktör Mike Mitchell, Fethiye'de hayatını kaybetti
Gladyatör ve Cesur Yürek gibi büyük ses getiren filmlerde rol alan İskoçyalı aktör Mike Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir teknede ölü bulundu.
- Haber Merkezi
- 24.07.2021 - 22:33
Türkiye'de yaşayan usta oyuncunun ölüm haberini Talat Atilla, Twitter hesabından duyurdu. Gazeteci Talat Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE BAZI YAPIMLARDA DA ROL ALMIŞTI
Mike Mitchell, geçtiğimiz yıl Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmde Willma Elles ve Mehmet Çevik gibi isimlerle boy göstermişti.
Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Bebek'in yaşadıklarını anlatan filmde de rol almıştı.