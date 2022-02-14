Türkiye'de tiyatro seyircisi ve kültürü

Türkiye'de son zamanlarda tiyatroya olan ilgi artmaya başladı. Önemli nokta ise; sinema seyircisindeki sayı düşerken, tiyatroda ise arttı.

Türk kültür ve sanat hayatında tiyatronun çok önemli bir yeri var. Nice büyük ustalar sahnenin tozunu yuta yuta bu dünyadan göçtüler. Muhsin Ertuğrul Türk tiyatrasonun kurucularından sayarız.

Öte yandan Türkiye'de artan tiyatro salonları ve buna ek olarak kurulan özel tiyatrolar, seyiriciyi bir hayli mutlu ediyor. Buna mukabil, son zamanlarda ciddi bir tiyotro seyiricisi de arttı.

İki senedir hayatımızı işgal eden koronavirüs belasından bir türlü kurtulamadık. Hayatın yavaş yavan normal seyrine dönmesiyle birlikte tiyatro ve sineme salonları da seyiricisini beklemeye başladı.

ARTAN İZLEYİCİ SAYISI

2019'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tiyatro izleyicisi arttı. Bunun yanında sinemaya olan ilgi ise azaldı. Bunun başlıca sebebi, sinema biletlerinin yüksek olması ve iyi filmlerin vizyona girememesi. Ama ortalama bir tiyatro biletinin fiyatı ise 20 ve 25 TL arasında.

Tiyatro salon sayısı ise 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 4,1 arttı. Tiyatro salonu koltuk sayısı da yüzde 12,8...





"HAYAT BİR TİYATRODUR"

Fiyatlar arasındaki farkı da bir kenara bıraktığımızda izleyiciler tiyatroda canlı canlı oyunu izlerken, sinemada ise bu farklıdır. "Hayat bir tiyatrodur, oyuncular ise biziz" sloganı izleyicileri derinden etkilediğini söyleyebiliriz.

Türk toplumu olarak gerçek olayları kitaplardan okumayı ve tiyatroda izlemeyi severiz. Dünyaca ünlü yazarların yazdığı tiyatro oyunları adeta birer klasik eser olarak hep sahneleniyor. Hamlet'i Godot'u Beklerken, Midası'ın Kulakları gibi efsane oyunları başka nasıl izleyebiliriz ki?

Bütün bunlara tiyatro fazlasıyla bize imkan veriyor. SevindiriCİ gelişme ise günden güne artan izleyici sayısı ve çeşitlenen oyunların çokluğu.

Sosyal medyanın gelişmesiyle beraber oyuncuların daha çok kişiye ulaşması ve oyunlarını duyurması da bir diğer etken.

TİYATRO BİR BAŞKA...

Tiyatro hayatın ta kendisidir... 100-200 yıllık bir dönemi anlatan bir oyunu izlediğimizde kendimizi saloda unutup, adeta o atfosferi yaşarız.

Oyuncuların dönem uygun giydikleri kostümleri görünce toplumsal ve kültürel hayat hakkında fikir sahibi olur, o devri merak ederiz. Tiyatro sanatın yedi dalından birini teşkil ediyor. Bu da Türkiye'de hiçbir zaman azalmayan bir seyirci kitlesi demek.

TİYATRONUN EDEBİYAT ÖĞESİ

Tiyatro eserinin diğer türlerden en önemli farkı; diğer edebî eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır.

Değer ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitap eder. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat ögesidir.